Thomas Savage – conosciuto per essere stato il frontman della band Kins – é il volto del progetto VILDE. “Maintain” é il suo nuovo singolo, parte di una serie di releases che si protrarranno a cadenza mensile, fino a comporre quello che rappresenterà il disco d’esordio di questo artista nato in Australia e ora di base a Stoccolma.

VILDE ricorda Wild Beasts e TV on the Radio, nonostante anche chiari riferimenti alle sperimentazioni in salsa Radiohead siano parecchio evidenti. La nuova traccia, ammette lo stesso artista “é l’amalgama di una serie di idee diverse. In parte é ispirata a un film, ‘Ace in the Hole’, dove un giornalista inizia a mistificare eventi in una maniera piuttosto oscura per guadagnare fama e notorietà. Le liriche alternano momenti di ottimismo ad altri stati d’animo quali la solitudine e la calma apparente”.

Cos’altro aggiungere? Non resta che premere play e ascoltare.