THE THE: DOPO 15 ANNI UN NUOVO BRANO CON LA CHITARRA DI JOHNNY MARR

La storica band britannica The The realizzerà, in occasione del prossimo Record Store Day, il primo singolo dopo 15 anni di silenzio.

“We Can’t Stop What’s Coming” è dedicato alla memoria di Andrew Johnson, recentemente scomparso, fratello del frontman della band Matt e disegnatore di tutte le cover dei dischi dei The The.

Nel brano alla chitarra Johnny Marr e i membri storici del gruppo: Zeke Manyika alla batteria e James Eller al basso.

Johnson ha presentato il brano ieri nel corso di un’intervista condotta da Steve Lamacq su BBC 6 Music.

Ascolta intervista e brano al minuto 1:21:25.