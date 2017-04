Quintetto di Leeds, Colour Of Spring portano una fresca ventata di sonorità shoegaze con la loro nuovissima “Echoes”. Il nuovo singolo, in uscita ufficiale il 21 Aprile via House Of Love Records, anticipa un EP self-titled che vedrà la luce verso la fine di Giugno.

I paesaggi eterei di “Echoes” rimandano a band quali Wild Nothing e Real Estate, nonostante il suono di Colour Of Spring sia di per sé abbastanza unico nel suo genere. La nuova traccia é un viaggio attraverso le vie più impervie della giovinezza, caratterizzato dal momento in cui la perdita dell’innocenza la fa da padrona. Ascolta il singolo qui sotto.