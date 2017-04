GIORGIO POI: ANNUNCIATE LE DATE PRIMAVERILI E LE PRIME USCITE ESTIVE

Giorgio Poi continua a portare dal vivo il suo debutto solista (“Fa Niente” uscito nel febbraio 2017 per Bomba Dischi/ Universal, ne abbiamo parlato QUI).

Annunciato un lungo tour in primavera e in un primo accenno di date estive.

Nel lungo elenco emerge, oltre alla presenza al Mi Ami Festival di fine maggio, il solo-show presso la Chiesa Valdese di Roma concerto organizzato da Bomba Dischi in collaborazione con Unplugged In Monti in occasione del primo festival dedicato all’etichetta romana:

22 aprile 2017 – Parma Tracks

23 aprile 2017 – Genova Supernova Festival

25 aprile 2017 – Padova En Plein Air

28 aprile 2017 – Roma Festa Bomba Dischi

30 aprile 2017 – Bari Premio Maggio

05 maggio 2017 – Ravenna Bronson

06 maggio 2017 – Verona Sziget & Home Sound Fest

19 maggio 2017 – Brescia Quasi Adatti

26 maggio 2017 – Milano Mi Ami

27 maggio 2017 – Lucca Wom Festival

11 giugno 2017 – Prato B-Side Festival

18 giugno 2017 – Formigine (MO) Moninga Open Air Festival

23 giugno 2017 – Cremona (CR) Tanta Robba Free Music Festival

24 giugno 2017 – Centobuchi (AP) Pink Rabbits Hole Fest

02 luglio 2017 – Vittorio Veneto (TV) Rock4AIL

05 luglio 2017 – Arezzo Mengo Music Fest

06 luglio 2017 – Pavia Molecole

07 luglio 2017 – Fucecchio (FI) Reality Bites Festival

15 luglio 2017 – Chiaverano (TO) A Night Like This

19 luglio 2017 – Mira (VE) Mira On Air

27 luglio 2017 – Ancona Molecola

06 agosto 2017 – Milazzo (ME) Mish Mash

10 agosto 2017 – Fara Vicentina (VI) Anguriara Fara