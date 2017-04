INFOGRAFICA: OGGI IGGY POP COMPIE 70 ANNI

James Newell Osterberg, Jr., meglio conosciuto come Iggy Pop, nasce il 21 aprile 1947.

Stampaprint, azienda leader in Europa nel settore della stampa online, traccia la vita e la carriera di questo fantastico settantenne.

Così gli autori descrivono l’infografica:

Iggy Pop non è solo una delle ultime leggende del rock viventi, un’icona conosciuta in ogni angolo del mondo, un punto di riferimento per tutti i rockers che negli ultimi quattro decenni ne hanno seguito le orme. Iggy Pop è forse, soprattutto, il vero capostipite del rock più ruvido e ribelle, sia esso traducibile nelle parole “garage” o “punk”. Sono i tre album con gli Stooges la pietra angolare per ciò che negli anni successivi verrà nel mondo del rock, ma la storia di Iggy Pop è molto di più. Sul finire degli anni Settanta, mentre rischia di annientarsi del tutto a causa della dipendenza dalle droghe, viene letteralmente salvato da David Bowie nella Berlino divisa dal muro. Entrambi scriveranno dei capolavori, e se non fosse per il Duca Bianco non avremmo l’Iggy Pop di “The Idiot” e “Lust For Life”, compreso l’inno “The Passenger”. Oggi Iggy Pop soffia sulle settanta candeline, e lo fa più in forma che mai, con in tasca un album come “Post Pop Depression” che mostra tutta la sua ritrovata vitalità artistica. L’infografica realizzata da Stampaprint ripercorre le tappe fondamentali nella vita e nella carriera dell’Iguana del rock, come da sempre viene chiamato. Buon compleanno Iggy!

Clicca sull’immagine sotto per vederla a grandezza naturale: