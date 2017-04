VINCI BIGLIETTI PER JENS LEKMAN W/SPECIAL GUEST MARGHERITA VICARIO @ CHIESA METODISTA | CHURCH SESSIONS UNPLUGGED IN MONTI

Mercoledì 26 aprile 2017 nuovo appuntamento per la seconda stagione delle Church Sessions serie di live organizzata da UnpluggedInMonti che si tiene interamente nel fantastico scenario della Chiesa Evangelica Metodista di Via XX Settembre a Roma.

Jens Lekman l’ ex enfant prodige e ora astro nascente tra i più recenti e acclamati talenti della canzone pop d’autore internazionale, accompagnato da una full band, sul palco della suggestiva Chiesa Evangelica Metodista di Roma per una nuova church sessions targata Unplugged In Monti .

Al momento rimangono disponibili una sessantina circa di Biglietti per i quali l’organizzazione consiglia l’acquisto in prevendita. La Chiesa Evangelica Metodista è una location a posti a sedere limitati e non numerati con alte probabilità di Sold-Out.

Acquista i biglietti di JENS LEKMAN live @ Chiesa Evangelica Metodista | Church Sessions | Unplugged In Monti

Per celebrare questa nuova Church Sessions dell’anno la nostra webzine mette in palio 2 biglietti per assistere al concerto di JENS LEKMAN @ Chiesa Evangelica Metodista di Roma.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio JENS LEKMAN” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com. Nella mail inoltre indicate un vostro nome o nickname. In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.

I fortunati vincitori ( premieremo 2 persone ) verranno sorteggiati tra le mail.

IL CONTEST TERMINA LUNEDI’ 24 APRILE ALLE ORE 14:00

INDIE FOR BUNNIES

con la collaborazione di

TRISTE©, OPIFICIO 33 & CUT PRESS

presentano

JENS LEKMAN (sve)

+

w/ special guest MARGHERITA VICARIO (ita)

Mercoledì 26 aprile 2017

@ Chiesa Evangelica Metodista

Via XX Settembre

Roma

APERTURA PORTE: ore 19.30

INIZIO CONCERTI: ore 20.30

BIGLIETTI:

€ 18 + d.p. prevendita

€ 22 in cassa la sera del live