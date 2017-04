Axel Flóvent é un giovane cantautore di Akureyri, Islanda. Le sue sonorità tra indie folk e cantautorato affiorano a pieno titolo nel suo nuovo singolo, “Quiet Eyes”, con il quale Axel si presenta in attesa dell’uscita del suo prossimo EP – che prende il titolo dal singolo già citato – disponibile a partire dal 9 Maggio via Epic/Sony Records.

“Quiet Eyes”, racconta l’artista stesso, “é una canzone che parla di co-dipendenza e vuole rappresentare un messaggio e un’ispirazione. É un modo per ricordare a me stesso e alle persone in generale di fare qualcosa, agire, guardare per terra e cercare di capire perché siamo a un punto morto“.

Ascolta qui sotto la nuova traccia.