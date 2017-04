AN EVENING WITH PETER HOOK & THE LIGHT

Non nascondo il pregiudizio che mi accompagnava riguardo questo nuovo progetto di Peter Hook.

Mi figuravo il solito vecchietto nostalgico dei tempi andati che rimetteva in piedi il baraccone per tirare a campare. Invece Hook è un reale ex addicted.

Ex Joy Division, ex New Order e sul palco con lui i membri ex Monaco e il figlio avuto dalla ex moglie. A causa di un problema tecnico l’orario di inizio slitta dalle 21 e 30 alle 23 e 30. Chiusura: 02. 30 am con lancio di maglietta sudata e contesa dai presenti. Lui in splendida forma tiene il palco con mestiere e per la prima metà del concerto incita addirittura i tecnici ad alzare il volume per un risultato ben oltre la media se non migliore delle registrazioni in studio. Ammiccante e piacione, Hook, non si sottrae agli obiettivi delle telecamere e alle braccia marpione di alcune groupies in prima fila ma non di primo pelo.

Set list pazzesca, “Substance” dei New Order a cui è dedicata la prima parte dello spettacolo e quella dei Joy Division a cui invece è dedicata la seconda:

In a Lonely Place

Procession

Cries and Whispers

Ceremony

Everything’s Gone Green

Temptation

Blue Monday

Confusion

Thieves Like Us

The Perfect Kiss

Subculture

Shellshock

State of the Nation

Bizarre Love Triangle

True Faith

1963

Encore:

No Love Lost

Wilderness

From Safety to Where…?

Komakino

These Days

Warsaw

Leaders of Men

Digital

Autosuggestion

Transmission

She’s Lost Control

Incubation

Dead Souls

Atmosphere

Il pubblico arriva fisicamente provato alla fine del concerto ma tre ore di fatica svaniscono sulle prime note di “Love Will Tear Us Apart” che scatena il panico tra urla, pianti, risate, spintoni e cantata corale. Luci accese in sala e quel senso di nostalgica mancanza che avvalora la sola convinzione che non tanto l’amore quanto i concerti di musica bella ci faranno a pezzi.