THE SMITHS VS TRUMP: SUL VINILE DEL RECORD STORE DAY C’è UN INCISIONE CONTRO IL PRESIDENTE USA

Il prezioso vinile degli Smiths pubblicato ieri in occasione dell’annuale Record Store Day è finalmente nelle mani di pochi fortunati acquirenti i quali non hanno perso tempo a comunicare un interessante particolare che accompagna questa release.

Sul 7 pollici infatti c’è incisa una frase abbastanza esplicita in merito all’idea che Moz e compagni si sono fatti sull’attuale presidente americano: “Trump will kill America”:

Il disco appena rilasciato contiene sul lato A un mix demo del singolo “The Boy With the Thorn in His Side” e una versione studio di “Rubber Ring”.