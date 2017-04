UN LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA DI BLOG MUSICALI A MILANO

Presso Mare culturale urbano a Milano, martedì 9 maggio è in partenza percorso formativo sulla comunicazione musicale in rete con focus su blog e webzine. Il laboratorio è articolato in 5 appuntamenti (9, 16, 23 maggio e 6, 13 giugno) dalle 20 alle 22 ed è a cura di Mariarosa Porcelli, book editor e music blogger.

Il laboratorio nasce dall’esigenza di una comunicazione musicale sul web che sia divulgativa e al tempo stesso efficace, credibile e attendibile. Si lavorerà su un approccio critico, creativo e stilisticamente coerente della scrittura dedicata alla musica. Si ascolterà, guarderà, leggerà e scriverà.

Il costo è di 120 euro, le iscrizioni chiudono il 2 maggio.

Per info e iscrizioni scrivere a workshop@maremilano.org, info qui

Mariarosa Porcelli è book editor e music blogger. Si occupa da 15 anni di editoria libraria come editor e redattrice e ha lavorato principalmente per Rcs Libri, Marsilio, Garzanti, De Agostini. Si occupa di web editing e ha curato il blog della Camera di Commercio di Milano. Scrive di musica per le webzine Indieforbunnies, Doppiozero, Roma Italia Lab e ha un blog personale che si chiama 6 canzoni prima di colazione. Nell’ambito della didattica, ha curato un seminario sulla scrittura per blog musicali al Master of Music della Luiss Creative Business School e insegna italiano a immigrati e rifugiati.

Programma degli incontri

Giorno 1. Presentazione del laboratorio. Cenni di critica musicale. L’informazione musicale in rete.

Giorno 2. Scrittura collettiva di un post

Giorno 3. Blog personali e webzine

Giorno 4. Blog personali. Scrittura di un post

Giorno 5. Blog collettivi. Scrittura di un post.