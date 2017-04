Dopo il disco rilasciato circa un anno fa Mark Kozelek e Justin Broadrick (Jesu e Godflesh) si ritrovano per un secondo album.

“30 Seconds To The Decline Of Planet Earth” esce il 5 maggio su Caldo Verde Recods e da oggi puoi già ascoltarlo per intero.

Ascolta “30 Seconds To The Decline Of Planet Earth” direttamente dal sito di Sun Kil Moon.