Ve li avevamo presentati a Novembre dello scorso anno, con la loro frizzante “Honey”. Orchards, quartetto di Brighton, tornano oggi stesso con un nuovo singolo – “Darling” – che racconta l’evoluzione compositiva e sonora della band.

A metà strada tra math-rock e la grandiosità del pop anni ’80, “Darling” é un chiaro segnale che Orchards lanciano alla scena indie della Gran Bretagna. Al momento, il quartetto é in viaggio tra UK e Francia per la leg europea del tour dei due newyorchesi PWR BTTM, ma sarà presto di ritorno in studio per lavorare a nuovo materiale che avremo modo di ascoltare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, ascolta “Darling” qui sotto.