“TI AMO” è IL NUOVO DISCO DEI PHOENIX INFLUENZATO DALLA ITALO-DISCO. ESCE A GIUGNO.

“Ti Amo” è il titolo dell’atteso successore di “Bankrupt!”.

I Phoenix annunciano quindi il nuovo disco che uscirà su Glassnote Records il prossimo 9 giugno.

Alcune sere fa al Muziekcentrum Trix di Anversa, primo live di questo 2017, la band francese ha svelato ben 3 inediti che presumibilmente saranno inserite nella tracklist del prossimo album.

Una di queste si intitola “J Boy” già anticipata in un recente spot Calvin Klein:

“Ti Amo” e “Role Model” dovrebbero essere invece i titoli degli altri due nuovi brani presentati dal vivo in Belgio.

In una recente intervista al New York Times il chitarrista Laurent Brancowitz ha descritto le sonorità di “Ti Amo” come influenzate dall’ estate e dalla disco italiana.

A noi non rimane che attendere questa nuova pubblicazione e goderci dal vivo i 4 francesi nell’unica data italiana prevista a Roma sabato 22 luglio al Postepay Sound, Rock In Roma.