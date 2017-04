Esce il prossimo 5 maggio “Mise En Place” secondo disco degli Alex Napping quartetto di Austin guidato dal cantante Alex Cohen.

Per fans di Land of Talk e Cat Power, il video della nuova “Fault”:

Track Listing

1. Tender

2. You’ve Got Me

3. Fault

4. Get Used To It

5. Living Room

6. Wife And Kidz

7. Pilot Episode

8. Temperamental Bed

9. Heart Swells 2.0