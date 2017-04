Gli Psymon Spine, giovane band psych-pop di Brooklyn, annuncia il debut album.

“You Are Coming To My Birthday” è in uscita su etichetta Axis Mundi il prossimo 9 giugno anticipato ora dal primo singolo “Yoana”:

…electro-meets-experimental-pop collective Psymon Spine sound more like a Friday-night dance – one where that’s lacking any wallflowers. queste le parole di Spin sul quartetto di NYC.