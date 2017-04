STREAMING: KIDSMOKE And Mine Alone

I gallesi Kidsmoke tornano con un nuovo singolo dopo “Waves”, uscito lo scorso Gennaio. La nuova traccia, “And Mine Alone” racchiude l’essenza della band, di nuovo sulla scena con un altro estratto dall’EP in uscita il mese prossimo. Indie-pop allo stato puro, il brano contiene tutti i tratti principali della formazione di Wrexham: ritmiche ossessive, chitarre slegate e una predilezione per gli arpeggi vocali che aggiungono colore a una traccia già di per sé emblema dell’estate.

Ascolta qui il nuovo singolo firmato Kidsmoke.