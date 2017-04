GLI ALGIERS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO. ASCOLTA LA TITLE-TRACK.

Matador Records annuncia il secondo album degli Algiers, “The Underside Of Power”, che sarà pubblicato il 23 Giugno. La band condivide oggi il video diretto da Henry Busby per il primo singolo e titletrack:

Registrato in gran parte a Bristol e prodotto da Adrian Utley (Portishead) e Ali Grant, mixato da Randall Dunn (Sunn O)))), con post-produzione di Ben Greenberg (The Men, Hubble, Uniform), l’album esplora in maniera appassionata e senza compromessi generi quali southern rap, northern soul, gospel, IDM, industrial, grime e italo.

Gli Algiers saranno live in Italia in apertura dei Depeche Mode per 4 date a giugno:

25/6 – Rome, IT – Stadio Olimpico *

26/6 – Milan, IT – Santeria Social Club

27/6 – Milan, IT – Stadio San Siro *

29/6 – Bologna, IT – Stadio Renato Dall’Ara*