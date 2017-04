TIMBER TIMBRE: 2 DATE LIVE IN ITALIA

Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie ai precedenti acclamati album “Creep on Creepin’on” e “Hot Dreams”, e all’inserimento di diversi brani nelle colonne sonore di serie cult come Walking Dead e Breaking Bad, torna in Italia per presentare l’ultimo album “Sincerely, Future Pollution” pubblicato il 7 aprile via City Slang:

27 Agosto 2017 @ Torino – Todays Festival

* con SHINS e BAND OF HORSES

Via Cigna 211, Parco Sempione – Torino

Apertura Porte: ore 18:00 – Inizio Concerti: ore 19:00

INGRESSO: EURO 25 + d.p.

Info: www.todaysfestival.com

28 Agosto 2017 @ Marina Di Ravenna – Hana-Bi

Info: www.bronsonproduzioni.com

Ingresso gratuito