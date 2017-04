IL NUOVO DISCO DELLE HAIM ESCE IN ESTATE. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “RIGHT NOW”.

IL NUOVO DISCO DELLE HAIM ESCE IN ESTATE. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “RIGHT NOW”.

Uscirà il prossimo 7 luglio il nuovo disco delle sorelle Haim.

“Something To Tell You” segue di 4 anni il debutto “Days Are Gone” e sarà prodotto da Ariel Rechtshaid.

In attesa di accogliere nuovi dettagli su questa pubblicazione ascoltiamo il primo estratto presentato con un video diretto da Paul Thomas Anderson: