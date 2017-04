L’ATTIMO FUGGENTE 24 APRILE 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Midwife – Song For An Unborn Sun

02. Atariame – Glasses Disaster

03. Soft – Asia Vampire Lovers

04. A Thousand Hours – Endless Grey

05. Secret Shine – Burning Stars

06. Slowdive – Sugar For The Pill

Oldies, But Goldies: Slowdive – Just For A Day [Creation 1991]

07. Slowdive – Catch The Breeze

08. Slowdive – Ballad Of Sister Sue

09. Slowdive – Waves

10. The Bv’s – Sushi Later

11. Bedroom Eyes – After I Was a Kid But Before I Grew Up

12. Wallflower – Nowhere

13. JFDR – Anew

14. Low Roar – Bones

15. Songs For June – I Want To Know

16. Keaton Henson – Epilogue

17. Jarvis Cocker & Chilly Gonzales – Tearjerker

18. Raoul Vignal – Mine

19. Allred & Broderick – Hey Stranger

20. Enderby’s Room – Stars

21. Bvdub – Love Is Never Asking Why

22. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Auburn Lull – Civil Twilight

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Midwife – Song For An Unborn Sun:

Soffici coltri di riverberi e respiri angelici che ricamano spettrali e sognanti: è la formula di Madeline Johnston, artista del Colorado in precedenza operante prima sotto l’alias Mariposa e, più di recente, di Sister Grotto ma finora sempre legata alla dimensione realizzativa delle cassette autoprodotte, ormai consolidato territorio di proposte sperimentali.

A un nuovo mutamento di denominazione, adesso diventata Midwife, corrisponde anche un primo passaggio di supporto e di modalità creativa. Il nuovo progetto artistico della Johnston è infatti un duo, condiviso con Tucker Theodore (Buffalo Voice, Gunmothers Head), che nel prossimo mese di giugno pubblicherà su vinile il proprio debutto “Like Author, Like Daughter”. Pur restando ferme, da un lato, la vocazione dell’artista statunitense per la bassa fedeltà e, dall’altro, l’evanescenza sfuggente delle sue interpretazioni, in “Song For An Unborn Sun” (brano già presente in tutt’altra forma nell’ultima cassetta di Sister Grotto) cominciano ad affacciarsi un’immediatezza di scrittura ed effetti chitarristici prossimi allo shoegaze. Chissà che, dopo le varie Itasca e Weyes Blood, dal microcosmo delle cassette sperimentali non possa emergere un’altra affascinante voce femminile.

Like Author, Like Daughter by Midwife

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.