PHOENIX: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “J-BOY”

Solo pochi giorni fa i Phoenix hanno annunciato il nuovo disco che uscirà su Glassnote Records: “Ti Amo” uscirà il prossimo 9 giugno.

Ieri Beats 1 Radio, condotto da Zane Lowe, ha svelato in anteprima il primo singolo estratto “J-Boy”:

J-Boy is out now!! Ti Amo, the album June 9th – more soon! #picassomichelangelo

J-Boy https://t.co/X2JSXVTZtg

Ti Amo https://t.co/VQ9ao3fj8h pic.twitter.com/ytsrQVtTJw

— Phoenix (@wearephoenix) April 27, 2017