RITORNANO GLI AMOR FOU: UNA DATA LIVE IN ESTATE

La band milanese guidata da Alessandro Raina annuncia il ritorno.

Per ora si tratta di un’unica data estiva al Festival di Musica Distesa, in provincia di Ancona:

Gli Amor Fou erano andate in letargo, per scelta dello stesso Raina concentrato sulla sua carriera di autore per altri artisti, ormai 4 anni fa a ridosso della pubblicazione dell’ultimo “Cento giorni da oggi”.