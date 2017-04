THE WAR ON DRUGS: UNA DATA LIVE IN ITALIA A NOVEMBRE

I The War On Drugs sono tornati con un nuovo brano, “Thinking of a Place”, e con l’annuncio di un tour nordamericano, britannico ed europeo che toccherà, per un’unica data, anche il nostro Paese:

Sabato 18 novembre @ Milano – Fabrique

“Thinking of a Place” è il primo brano che la band condivide dopo l’acclamato LP del 2014, “Lost In The Dream”, e segna il loro debutto per l’Atlantic Records.

Prodotto da Adam Granduciel e registrato e mixato da Shawn Everett, il brano è stato rilasciato in esclusiva per il Record Store Day.