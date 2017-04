GUARDA PER INTERO E GRATIS IL CONCERTO “CARRIE & LOWELL LIVE” DI SUFJAN STEVENS

GUARDA PER INTERO E GRATIS IL CONCERTO “CARRIE & LOWELL LIVE” DI SUFJAN STEVENS

Ieri la Asthmatic Kitty ha rilasciato su tutte le piattaforme digitali il nuovo album dal vivo di Sufjan Stevens.

“Carrie & Lowell live” è stato registrato il 9 novembre 2015 al North Charleston Performing Arts Center in South Carolina in occasione del tour in supporto all’ultimo disco dell’artista americano.

Oggi questo magnifico concerto approda anche su Vimeo e Youtube e possiamo gustarcelo per intero e ovviamente gratuitamente: