I TAME IMPALA FANNO CAUSA AD UNA COMPAGNIA CINESE PER IL BRANO “THE LESS I KNOW THE BETTER”

Direttamente dal proprio profilo ufficiale instagram i Tame Impala minacciano causa nei confronti della Mengniu compagnia cinese ‘colpevole’ secondo Kevin Parker e soci di aver utilizzato un brano troppo simile a “The Less I Know the Better”, pezzo tra i più famosi della band australiana contenuto in “Currents”, in un recente spot pubblicitario di un loro prodotto, una bevanda al latte al gusto di mirtillo.

Dai ragazzi, metteteci impegno commenta Parker aggiungengo hashtag poco amichevoli come #lawsuit e #nowitsmyturn.

Nello stesso post poi viene chiamata in causa la major Sony/ATV Australia che evidentemente è tirata in mezzo alla questione per tutelare gli stessi Tame Impala:

I mean COME ON guys at least put some effort in. @sonyatvaustralia #Lawsuit #nowitsmyturn Un post condiviso da Tame Impala (@tame__impala) in data: 27 Apr 2017 alle ore 20:01 PDT

