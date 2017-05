ASCOLTA “HALF MOON LANE”, IL NUOVO SINGOLO DI VIOLETTA ZIRONI

Violetta Zironi ha legato il proprio nome alla scena musicale italiana per l’apparizione – con il suo ukulele – a X-Factor (edizione 2013). Quante cose possono cambiare in quattro anni? Parecchie, ve lo diciamo noi. “Half Moon Lane” é il nuovissimo singolo di questa cantautrice nata nel nostro paese in un angolo della provincia emiliana. Ed é uno di quei pezzi che parla di riscoperta di sé stessi, di nuove partenze e di una maturazione personale raggiunta attraverso il viaggio e la scoperta di nuove terre e culture.

“Half Moon Lane” é una strada di Londra, nel cuore della periferia a sud del Tamigi. É uno dei luoghi più cari a Violetta, che ha scelto di dedicare il primo capitolo della sua nuova storia di artista e cantautrice a questo angolo di una città magica. Con, nel cuore, il caldo ricordo di casa.

Ascolta qui il nuovo singolo di Violetta Zironi, una piccola gemma nell’universo del cantautorato europeo.