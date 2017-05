RADIOHEAD: IN ARRIVO IL BOXSET CELEBRATIVO DI “OK COMPUTER”. CI SARANNO ANCHE 3 INEDITI.

Sembra finalmente svelato l’arcano che accompagna da qualche giorno i continui riferimenti ad “Ok Computer” rilasciati dalla stessa band.

Dopo i poster che hanno tappezzato Londra, Amsterdam e NYC, e un nuovo video di “Climbing Up The Walls” pubblicato online sulla pagina facebook dei Radiohead la band di Oxford svela come festeggerà i vent’anni del suo capolavoro: “Ok Computer” verrà ripubblicato in versione rimasterizzato arricchito da b-sides e ben 3 inediti.

Salvati da formati ormai scomparsi, catturati da vecchi armadi oscuri e riportati alla luce dopo due decenni passati in celle frigorifere…. “OKNOTOK” vedrà la luce il 23 Giugno attraverso la XL Recordings, in coincidenza (grossomodo) con la data/le date di pubblicazione originale/i del terzo album e pietra miliare dei Radiohead, “Ok Computer”.

“OKNOTOK” contiene l’album originale di dodici brani “Ok Computer”, otto B-sides e, il sogno di ogni completista dei Radiohead: “I Promise”, “Lift” e “Man Of War”. Finalmente le registrazioni in studio originali di questi brani, risalenti al periodo di “Ok Computer” e a lungo ricercati, vedranno la loro prima pubblicazione officiale.

Tutto il materiale su “OKNOTOK” è nuovamente rimasterizzato dai nastri analogici originali.

La versione Boxed Edition di “OKNOTOK” verrà spedita a luglio e sarà una scatola nera con un’immagine scura di una copia bruciata di “Ok Computer”, conterrà tre vinili neri 12” di 180 grammi e un libro con copertina rigida contenente oltre trenta opere d’arte (molte mai viste prima) e i testi di tutti i brani (tranne quelli che non hanno davvero testi). Sotto questo tomo pesante troviamo altre sorprese: un quaderno con 104 pagine di appunti di Thom Yorke dell’epoca, un libretto di bozze con 48 pagine di schizzi di Donwood e Tchock oltre ad un mixtape su cassetta C90 compilato dalla band e tratto dagli archivi delle session e dai demo tapes per OK COMPUTER

Le versioni dell’album da 23 tracce in formati digitali, doppio CD e triplo LP 180g saranno pubblicati il 23 giugno.