Giorgio Poi in solo show nella magnifica location della Chiesa Valdese di Roma, già teatro della church sessions di Unplugged In Monti (in questo caso partner della serata live), per la Bomba Dischi Pre-Festival serata che inaugurato la tre giorni di festeggiamenti, e concerti, della ormai storica etichetta di Calcutta, Bamboo e PopX.

Foto della sera di Eliana Giaccheri: