SONAR 2017: TRE GIORNI DI MUSICA, CREATIVITA’ E TECNOLOGIA A BARCELLONA

La solita importante line up per Sonar di Barcellona. Il festival si appresta, anche per questa sua edizione targata 2017, a portare nella capitale catalana migliaia di fan e appassionati o anche semplicemente curiosi che hanno deciso, almeno una volta nella vita, di presenziare al festival di musica elettronica più importante del mondo.

La kermesse, che si svolgerà dal 15 al 17 giugno, si dividerà anche quest’anno tra la Fira Montjuïc e la Fira Gran Via che saranno rispettivamente le location del Sonar By Day e del Sonar By Night. Tra i palchi di entrambi ci saranno gente come Jon Hopkins, Moderat, Nosaj Thing, Nicolas Jaar, Forest Swords, GAIKA, Nina Kraviz, Soulwax, The Black Madonna, Clark, Evian Christ, Jlin, giusto per fare qualche nome. Molto attesa sarà l’esibizione del leggendario gruppo rap dei De La Soul come anche il ritorno sui palchi del Sonar di DJ Shadow. Ma il programma del festival è, come ogni anno, ricchissimo e prevede oltre 150 live.

Anche quest’anno il Sónar conferma la partnership con Red Bull Music Academy e Resident Advisor.

Red Bull Music Academy curerà lo spazio del Sónar Dôme durante il Sónar by Day, nel quale si esibiranno RP Boo, Matmos, Thundercat, Suzanne Ciani e altri artisti promossi dall’Academy.

Resident Advisor invece si occuperà della programmazione del SonarLab nella serata del 17 giugno. Gli interpreti principali saranno tra gli altri il duo composto da Carl Craig e Francesco Tristano, Daphni & Hunee e Marcel Dettmann.

Sarà organizzato anche quest’anno il Sonar D+, un vero e proprio festival nel festival alla sua quinta edizione. Ospitato nei padiglioni del Sonar by Day, l’evento ha ormai consolidato la sua posizione e la sua importanza. Uno spazio all’insegna della ricerca, ricco di incontri, stand, meeting e workshop con professionisti e creativi provenienti da tutto il mondo. Ci sono quindi tutti presupposti per assiste ad un’altra grande edizione del Sonar, che è ormai da anni patrocinato dal Dipartimento Della Cultura Catalana; cosa che fa capire bene l’importanza del festival per la città di Barcellona.

Tutti gli artisti dell’edizione 2017

I biglietti del Sonar 2017