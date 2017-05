BRAD PITT: NON SOLO BON IVER MA ANCHE FRANK OCEAN E MARVIN GAYE PER DIMENTICARE ANGELINA

Brad Pitt sembra ancora lontano dall’essersi lasciato alle spalle Angelina Jolie e il recente divorzio.

Circa un mese il Daily Mail aveva svelato come la star di Hollywood fosse da settimane rinchiuso nello studio di un amico artista a scolpire, fumare sigarette elettroniche e ascoltare lunghe playlist di musica non propriamente allegra, soprattutto brani di Bon Iver.

In una recente intervista a GQ, nella quale vengono affrontati per la prima volta gli argomenti del divorzio, Pitt svela di essersi scoperto grande fan di Frank Ocean:

Credo sia una persona speciale. ha rivelato l’attore

Ti parla della cruda verità. E’ dolorosamente onesto. Non riesco a trovare una brutta canzone

Non solo Ocean negli ascolti ossessivi di Pitt di questi mesi:

E’ parecchio ironico ma un altro disco che sto ascoltanto molto in questi giorni è “Here, My Dear” di Marvin Gaye.

L’ironia sta nel fatto che “Here My Dear” fu composto da Gaye proprio nei mesi in cui il cantante soul stava affrontando il doloroso divorzio alla moglie Anna Gordy Gaye.