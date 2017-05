Nilüfer Yanya – giovane artista londinese impegnata in svariati progetti – ha appena rilasciato l’atteso seguito al singolo “The Florist”. “Golden Cage”, la nuova traccia, é estratta da “Plant Feed” il suo secondo EP in uscita a Giugno per Blue Flowers Records.

Il brano parla del sentirsi ingabbiati in una situazione o circostanza, ma non avere davvero il desiderio di uscirne. Ascolta qui il nuovo singolo.