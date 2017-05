WES ANDERSON: ECCO I SUOI 15 FILM PREFERITI

Ospite la scorsa settimana dell’annuale festival cinematografico francese “Toute la mémoire du monde” Wes Anderson ha confidato al blog Konbini la lista dei suoi 15 film preferiti di sempre:

Hannah and Her Sisters, Woody Allen (1986)

David Golder, Julien Duvivier (1931)

Moonstruck, Norman Jewison (1987)

A Clockwork Orange, Stanley Kubrick (1971)

Trouble in Paradise, Ernst Lubitsch (1932)

Sweet Smell of Success, Alexander Mackendrick (1957)

Murmur of the Heart, Louis Malle (1971)

Who’s Afraid of Virginia Woolf ?, Mike Nichols (1966)

The Earrings of Madame de…, Max Ophüls (1953)

Naked Childhood, Maurice Pialat (1968)

Rosemary’s Baby, Roman Polanski (1968)

The Big Risk, Claude Sautet (1960)

Terror’s Advocate, Barbet Schroeder (2007)

New York Stories, Martin Scorsese, Woody Allen & Francis Ford Coppola (1989)

The Apartment, Billy Wilder (1960)

In particolare l’amore per “Rosemary’s Baby” di Polanski era stato già stato ammesso dal cineasta americano al sito Rotten Tomatoes:

Questo film ha sempre avuto una grande influenza su di me. E’ sempre stato tra i miei preferiti. Ha dichiarato Anderson

Mia Farrow ci regala una grande perfomance. Inoltre ho letto la sceneggiatura, è una sceneggiatura terrificante.

Wes Anderson ha recentemente svelato tutti i dettagli del suo nuovo film “Isle Of Dogs” che uscir nelle sale il 28 aprile 2018.