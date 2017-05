MAC DEMARCO: ASCOLTA PER INTERO IL NUOVO DISCO “THIS OLD DOG”

il disco è finito online ieri e sapete una cosa? Non me ne frega un cazzo… scaricatelo! PirateBay, torrents.to, SoulSeek, Napster, LimeWire, Kazaa… prendetelo.

Se non hai seguito il consiglio che il buon Mac ha lanciato qualche settimana fa dal palco del Coachella poco prima di suonare alcuni inediti, la tua pazienza viene oggi premiata.

L’atteso nuovo disco di Mac DeMarco è finalmente su spotify:

“This Old Dog”, pubblicato da Captured Tracks, era stato anticipato ‘legalmente’ da 4 estratti nelle scorse settimane: la title-track, “My Old Man” “One More Love Song” e “On The Level”.