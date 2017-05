VINCI BIGLIETTI PER UMBERTO MARIA GIARDINI LIVE @ MONK, ROMA, GIOVEDì 18 MAGGIO

Vi regaliamo 2 biglietti per il concerto di UMBERTO MARIA GIARDINI al Monk.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio UMBERTO MARIA GIARDINI” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com.

Nella mail inoltre indicate un vostro nome o nickname. In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.

Tra le mail che riceveremo sorteggeremo due fortunati vincitori ai quali assegneremo 1 biglietto ognuno.

Ti ricordiamo che l’ingresso al Monk è riservato ai soli soci possessori della tessera Arci 2017.

➟ REGISTRATI online tramite il form QUI

➟ RITIRA la Tessera all’ingresso, versando il contributo annuale.

Tra Registrazione e Ritiro devono intercorrere circa 24h, quindi non ridurti all’ultimo momento!!

IL CONTEST TERMINA MERCOLEDI’ 17 MAGGIO



Giovedi 18 Maggio

Apertura Porte Ore 20:00 – Inizio Concerti Ore 22.00

UMBERTO MARIA GIARDINI in Concerto

PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALBUM “FUTURO PROXIMO”

INGRESSO RISERVATO AI SOCICON TESSERA ARCI 2017

CONTRIBUTO ALL’ATTIVITA’ 10€ – 8€ + D.P.

UMBERTO MARIA GIARDINI

Si intitola “Futuro Proximo” ed è la nuova fatica discografica di Umberto Maria Giardini (dal 3 Febbraio per La Tempesta Dischi). Un disco che ripercorre e approfondisce l’esperienza dei due precedenti da ex-Moltheni, affondando ancora più efficacemente nella differente modalità di scrittura che da sempre contraddistingue l’autenticità del cantautore marchigiano. Sonorità più taglienti fatte di dieci episodi desideranti e allo stesso tempo desiderati, una maggiore vena elettrica rispetto agli album del passato strizzando l’occhio a quella eleganza un po retrò che già è stata parte del nuovo ciclo di Umberto Maria Giardini. Un album dall’anima nuova che poggia sul consueto eclettismo che ha reso l’autore uno dei più interessanti della scena contemporanea nazionale.

“FUTURO PROXIMO ” // La Tempesta

Figlio naturale di Protestantesima, ma come giusto che sia anche di un nuovo ciclo strettamente legato ai tempi che cambiano, il nuovo album di UMG splende di luce propria e illumina. Dieci nuove traccie dove la scrittura si complica assumendo talvolta un sapore prog moderno e un rock disilluso, toccante e autorevole.

Traiettorie geometriche mai banali, incastri e melodrammaticità di velluto costituiscono gli ingredienti perfetti per questo lavoro maturo e a suo modo diverso dai precedenti. Ancora una volta gli orizzonti sonori risultano nitidi, ma in Futuro Proximo si osa ancora di più, fino a sporgersi ai confini dell’oblio dove la malinconia regna regina insieme alla consapevolezza di un mondo sempre più artificiale e moderno che perde colpi.

Album decisamente elettrico e dotato di grande carisma sia nei suoni che nel linguaggio Futuro Proximo può considerarsi il capolavoro assoluto di UMG, un reticolato in cui la mente si perde per poi ritrovarsi rinnovata negli episodi più austeri e veloci del disco. Solo per chi dalla musica italiana odierna si aspetta quel valore aggiunto di stretta parentela tra qualità e credibilità artistica.