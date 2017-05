DOPO 17 ANNI IL RITORNO DEGLI AT THE DRIVE-IN. ASCOLTA PER INTERO IL NUOVO “IN • TER A • LI • A”

Ieri 5 maggio 2017 è stato giorno importante per gli At The Drive-In!

E’ uscito infatti “in • ter a • li • a”, il nuovo album della band di El Paso, pubblicato su Rise Records/BMG.

L’album è il primo della band in 17 anni di silenzio, il seguito di “Relationship Of Command” del 2000.

Inoltre la band ha confermato la partecipazione al Jimmy Kimmel Live, il programma dell’americana ABC. Gli At The Drive-In saranno ospiti della trasmissione televisiva, per la prima in volta TV dal Late Show di David Letterman del 2000, l’11 maggio.

Ricordiamo che la data italiana degli At The Drive-In prevista inizialmente per il 22 agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) è stata posticipata in autunno a data da definirsi.