“Norður Og Niður” è il titolo di un nuovo video pubblicato oggi su YouTube dai Sigur Ros.

Con questo clip di 10 secondi, senza musica, il trio invita i fan ad iscriversi alla proprio newsletter perchè presto verranno comunicate novità.

In islandese “Norður Og Niður” vuol dire “North And Down” e non fa riferimento ad un possibile nuovo album così come confessato a Pitchfork da una fonte vicino alla band: