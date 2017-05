E’ TORNATO BANKSY: SVELATA UNA NUOVA OPERA ISPIRATA ALLA BREXIT.

Un nuovo graffito ad opera del misterioso street-artist Banksy è stato ritrovato ieri nella zona portuale di Dover nel Kent.

L’opera ritrae un operaio intento con martello e scalpello a rimuovere le stelle dalla bandiera dell’ Unione europea. Di fatto si tratta del primo ‘commento’ dell’artista al risultato del referendum UK per lasciare l’EU.

Fonti vicine a Banksy confermano l’autenticità dell’opera che, nel punto in cui è stata realizzata, domina, non a caso, proprio il termnial da dove partono e arrivano le navi utilizzate per scopi commerciali tra Inghilterra e Europa.

Dover, England. Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 7 Mag 2017 alle ore 06:40 PDT