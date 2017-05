“HUG OF THUNDER” è IL TITOLO DEL NUOVO DISCO DEI BROKEN SOCIAL SCENE

L’atteso nuovo disco del vasto collettivo canadese vedrà la luce il prossimo 7 luglio via City Slang/Arts & Crafts.

“Hug of Thunder”, questo il titolo dell’album, segue di 7 anni l’ultimo “Forgiveness Rock Record” (2010) e di 5 l’annuncio di congelamento del progetto.

Partecipano al lavoro, che conterrà il singolo “Halfway Home” recentemente presentato al The Late Show With Stephen Colbert, Feist, reduce dall’ultimo disco solista “Pleasure”, Emily Haines e James Shaw dei Metric, Amy Millan e Evan Cranley degli Stars.

Ecco la tracklist ufficiale:

01 Sol Luna

02 Halfway Home

03 Protest Song

04 Skyline

05 Stay Happy Stay Happy Stay Happy Stay Happy

06 Vanity Pail Kids

07 Hug of Thunder

08 Towers and Masons

09 Victim Lover

10 Please Take Me With You

11 Gonna Get Better