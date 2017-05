I SIGUR ROS AVRANNO UN LORO FESTIVAL: ARRIVA IL “NORðUR OG NIðUR”

Mistero svelato in merito al trailer video pubblicato su youtube alcuni giorni fa.

I Sigur Ros non stanno per pubblicare nuovo materiale, come già dichiarato a Pitchfork attraverso rappresetanti della band, bensì annunciano un festival tutto loro che si terrà dal 26 al 31 dicembre in Islanda.

Il “Norður Og Niður” festival (in islandese “va tutto al diavolo”) prenderà vita all’Harpa Concert Hall di Reykjavik ed oltre alla performance del trio prevede altri live, proiezioni di film, installazioni d’arte e spettacoli di danza.

Il calendario completo verrà annunciato presto.