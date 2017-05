THE NATIONAL: UN TEASER VIDEO ANTICIPA QUALCOSA DI GRANDE. ARRIVANO NUOVI BRANI ?

Sulla pagina ufficiale facebook della band è apparso un misterioso video.

Il teaser, che viene presentato con il titolo “Sleep Well Beast” (che sia il titolo di un nuovo brano???), in pochi secondi mostra immagini alquanto criptiche accompagnate da distorsioni dissonanti e suoni elettronici.

Qualcosa si sta muovendo in casa The National, ulteriore conferma arriva dal cambio di immagine profilo e copertina che, in concomitanza della pubblicazione del video, ha subito la pagina ufficiale facebook del gruppo americano.

A fine mese la band sarà sul Pyramid Stage di Glastonbury e forse questa sarà l’occasione di ascoltare finalmente inediti o comunque anticipazioni del prossimo atteso disco.