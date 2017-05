IGGY POP, SLOWDIVE E SOLANGE LIVE A BARI PER MEDIMEX

Torna quest’anno il Medimex festival internazionale della musica promosso dalla regione Puglia e dall’associazione Puglia Sounds.

Dall’8 all’11 giugno a Bari vedremo sul palco grandi nomi: Iggy Pop, Slowdive, Solange e Salmo

Iggy Pop sarà di scena al Parco Perotti il 10 giugno, evento free entry mentre Solange, ad ora unico live a pagamento, sarà al Petruzzelli l’11 giugno.

Non solo concerti in programma. In esclusiva italiana al Castello Svevo di Bari Masayoshi Sukita (presente al festival) presenterà la mostra fotografica che documenta il viaggio in Giappone nel 1977 di Iggy e David Bowie.

E poi ancora spazio ai giovani artisti pugliesi, incontri con autori e artisti, mercato del vinile e delle etichette indipendenti, dj set e workshop, proiezioni (previsti film e doc omaggio a David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed).