THOM YORKE COMPORRA’ LA COLONNA SONORA DEL REMAKE DI “SUSPIRIA”

Sarà Thom Yorke a comporre la colonna sonora del remake di “Suspiria” capolavoro dell’horror del maestro Dario Argento che a breve, release date ancora non comunicata, rivivrà al cinema per mano del regista Luca Guadagnino.

Il film già in fase di post-produzione presenterà nel cast: Tilda Swinton, Dakota Johnson e Chloë Grace Moretz.

Luca Guadgnino in merito alla colonna sonora ha commentato:

L’arte di Thom trascende la contemporaneità. Averlo per le musiche e i suoni di “Suspiria” è un sogno che diventa realtà. Il bagaglio delle sue creazioni e delle sue visioni artistiche è unico. Il nostro obiettivo è di realizzare un film disturbante: per questo non potevamo ambire ad un partner migliore di Thom.

La soundtrack della pellicola originale era stata curata dai Goblin con la collaborazione dello stesso Dario Argento: