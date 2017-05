IN ARRIVO IL FILM SU MORRISSEY. SVELATA LA DATA DELLA PRIMA DI “ENGLAND IS MINE”.

“England Is Mine”, il biopic non autorizzato su Morrissey, verrà presentato in anteprima il 2 luglio al settantunesimo Edinburgh International Film.

Diretto dal regista Mark Adams prodotto dai produttori di “Control”, film sulla vita di Ian Curtis, Baldwin Li e Orian Williams, il film vede il Moz interpretato da Jack Lowden.

“England Is Mine” si svolge negli anni ’70 raccontando in particolare l’incontro tra Morrissey e Johnny Marr.