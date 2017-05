RADIOHEAD, MISTERO RISOLTO: LA COPERTINA DI “OK COMPUTER” E’ UN’ AUTOSTRADA NEL CONNECTICUT

I fans dei Radiohead hanno svelato l’ultimo mistero che circonda la band di Oxford.

Sulla copertina di “Ok Computer” la strada che si intravede sarebbe una highway nei pressi di Hartford cittadina del Connecticut:

Location of OK Computer album cover revealed: photo (likely) taken from a Hilton Hotel window in Hartford, Connecticut, in 1996 pic.twitter.com/5W1TajM2Ru

— Travis (@travton) May 10, 2017