“Mind Control” é il nuovo singolo firmato Pleasure House‘s follow-up di “Calm”, singolo rilasciato il mese scorso. Il quartetto di Birmingham rilascerà un EP di cinque tracce il 26 Maggio prossimo, e il nuovo singolo é un pungente ritratto della società attuale.

“Il sistema é corrotto, – sostiene frontman Alex Heffernan – e il controllo sociale é una realtà ormai dilagante, di cui spesse volte siamo inconsapevoli. I media controllano le masse, i leaders controllano i media, e a noi rimangono le briciole, per le quali ci azzanniamo rincorrendoci come formiche. Abbiamo scritto questa canzone per far conoscere a tutti il nostro pensiero riguardo Brexit, Trump e tutto il male che ci circonda”.

Ascolta “Mind Control” qui.