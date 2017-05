DAVID BYRNE STA COLLABORANDO CON ONEOHTRIX POINT NEVER. IL NUOVO DISCO USCIRA’ PRESTO.

Il fondatore e frontman dei Talking Heads è intervenuto ieri su Reddit per una sessione di AMA (Ask Me Anything) nella quale rispondeva a domande degli utenti connessi.

Parte interessante del botta e risposta sicuramente quella relativa ai progetti futuri. Byrne ha quindi dichiarato di essere al lavoro su un nuovo disco solista e di aver collaborto con Oneohtrix Point Never:

L’altra settimana ho scritto parole e melodie su una traccia che Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never) mi ha inviato.

ed interrogato sul processo compisitivo ha aggiunto:

I testi sono migliori quando la scrittura non è ovvia, quando arrivano naturalmente (nonostante ciò possa essere il frutto di molto lavoro e correzioni).

Sul prossimo disco solista ha poi aggiunto:

Uscirà ad inzio 2018