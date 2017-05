L’ATTIMO FUGGENTE 8 MAGGIO 2017

01. Il Nostro Singolo della Settimana: Forslund/Sigurðsson/Åhlén – The Thoughts

02. Sin Fang, Sóley & Örvar Smárason – Love Will Leave You Cold

03. Winter Aid – Softy

04. Thad Kopec – Yggdrasil

05. Wooden Wand – Clipped Ship

06. Flotation Toy Warning – A Season Underground

07. The Kindling – Time To Rise

Oldies But Goldies: Tram – Heavy Black Frame

08. Tram – Nothing Left To Say

09. Tram – High Ground

10. Tram – Too Scared To Sleep

11. Calming River – For The Echoes To See

12. Angelo De Augustine – Truly Gone

13. Offa Rex – The Queen Of Hearts

14. Siobhan Wilson – Whatever Helps

15. Tara Jane O’Neil – Blow

16. Lightning Bug – The Yellow Warmth In My Side

17. Rosie Carney – Your Moon

18. ANIGO – Dust And Corpses

19. Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muhly, James McAlister – Mercury

20. Bryce Dessner – Imagining Buffalo

21. Julia Holter – Vinny’s Triumph

22. Il Nostro Bacio della Buonanotte: Piano Magic Son de Mar part 2

IL SINGOLO DELLA SETTIMANA – Forslund/Sigurðsson/Åhlén – The Thoughts:

Tre artisti nordici di estrazione diversa e una traccia artistica tutt’altro che banale a legarli: l’eterea musa svedese ambient-folk Sara Forslund, il compositore islandese Larus Sigurðsson e il cantautore David Åhlén, che vive in una comunità monastica sull’isola baltica di Gotland, hanno unito su impulso di quest’ultimo le proprie forze e sensibilità per un’opera che si colloca a metà tra musica e poesia.

Reduce da un viaggio in Terra Santa, Åhlén si è trovato al centro di un progetto editoriale-visuale basato sul libro biblico delle lamentazioni, dal quale ha a sua volta tratto spunto il monaco e poeta Bengt Thurfjell per scrivere una serie di componimenti. Per metterli in musica, Åhlén ha coinvolto la connazionale Forslund, che vi ha dato voce, e si è poi recato in Islanda per arricchirne le canzoni così risultanti di ambientazioni sospese. Da tale peculiare dinamica creativa è scaturito un album di otto tracce, “Poems Of Despair”, che vedrà la luce il prossimo 26 maggio. “The Thoughts” lo anticipa, rispecchiandone fedelmente le atmosfere di riflessivo misticismo, che paiono provenire da una dimensione spirituale distante dai luoghi, dai tempi e dai ritmi della quotidianità; anche di quella musicale.

L’Attimo Fuggente è una trasmissione radiofonica in diretta, condotta da Francesco Amoroso e Raffaello Russo, che va in onda ogni lunedì, dalle 21:00 alle 23:00 su Radio Città Aperta in streaming (http://radiocittaperta.it/onair). Da oltre cinque anni, attraverso la radio e la propria pagina Facebook, grazie a rubriche, piccoli speciali e monografie in pillole, tantissime anteprime e novità, ma anche recuperi dal passato prossimo e remoto, coinvolgenti live acustici in studio, L’Attimo Fuggente tenta di dare assoluto ed esclusivo risalto alle emozioni nella musica. Le mode, i generi, il successo, vanno e vengono, ma le emozioni che la musica riesce a regalare rimangono per sempre.

Parafrasando il protagonista dell’omonimo film degli anni novanta: Non ascoltiamo e suoniamo musica perché è carino: noi ascoltiamo e suoniamo musica perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la musica, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.