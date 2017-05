KEVIN MORBY: 3 DATE IN ITALIA A NOVEMBRE

KEVIN MORBY: 3 DATE IN ITALIA A NOVEMBRE

Kevin Morby arriva in Italia a novembre per presentare il nuovo “City Music” in uscita a metà giugno:

17 novembre – Ravenna, Bronson

18 novembre – Roma, Rome Psych Fest @ MONK Roma

19 novembre – Milano, Serraglio

a Luglio invece l’artista americano sarà in provincia di Modena:

07 luglio – Soliera (MO), Arti Vive