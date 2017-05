GRIZZLY BEAR: IL NUOVO DISCO SI INTITOLA “PAINTED RUINS” ED ESCE AD AGOSTO

Oggi i Grizzly Bear hanno annunciato un lungo tour americano e contestualmente un sito di eventi ha ‘spoilerato’ dettagli sul nuovo disco del quartetto americano.

“Painted Ruins” è il titolo del nuovo album dei Grizzly Bear ed esce il prossimo 18 agosto.

Dopo “Three Rings”, traccia anticipata alcune settimane fa, un secondo brano estratto dal disco sarà presentato in anteprima oggi da Zane Lowe sul suo Beats 1 radio show:

Joining us on today's show @WAVVES @ericprydz and @grizzlybear + #WorldRecord @Beats1 9PT 12ET 17GMT

— Zane Lowe (@zanelowe) May 17, 2017