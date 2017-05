Secondo un rappresentate dell’artista, Chris Cornell, storico leader e voce dei Soundgarden prima e degli Audioslave poi è deceduto lo scorso mercoledì notte all’età di 52 anni.

In un comunicato rilasciato all’ Associated Press Brian Bumbery ha confermato che la morte è arrivata ‘improvvisamente e in modo inaspettato’ sconvolgendo moglie e famiglia del musicista.

Si attende l’autopsia per capire le ragioni del decesso.